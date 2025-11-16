95 göçmeni taşıyan iki tekne alabora oldu

Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Humus kenti açıklarında iki göçmen teknesi alabora oldu.

4 BANGLADEŞLİ HAYATINI KAYBETTİ

26 Bangladeşli düzensiz göçmenin yer aldığı ilk teknede 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batan ikinci teknede ise 67'si Sudanlı, 2'si Mısırlı olmak üzere 69 düzensiz göçmen bulunduğu ve tümünün sağ kurtarıldığı kaydedildi.

Kurtarma operasyonunu, Kızılay ekipleri ile Sahil Güvenlik Güçlerinin gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 4 cesedin savcılığa teslim edildiği aktarıldı.