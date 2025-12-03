Tekerlekli Tiny House'u çalan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1 milyon 200 bin TL değerindeki 'Tiny House'u çalan Kağan Ertaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eğerce Mahallesi’nde hafta sonları konaklamak amacıyla M.E.’ye ait olan tekerlekli Tiny House’un yerinde olmadığını fark eden mahalle sakinleri durumu Eğerce Mahalle Muhtarlığına bildirdi.

Muhtarın ev sahibine ulaşmasının ardından olay, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar edildi.

Bölgede geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri başta olmak üzere çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

Yapılan incelemelerde, Tiny House’un gece saatlerinde traktör arkasına bağlanarak Eğerce sahilinden çıkarıldığı, Söğütpınar güzergahı üzerinden Emirleryenicesi Mahallesi yönüne götürüldüğü belirlendi.

TEKERLEKLİ EV HIRSIZI YAKALANDI

Ekipler, taşınabilir evin Emirleryenicesi Mahallesi yakınlarında bir zeytinlik alana bırakıldığını tespit etti. Olayın şüphelisi olarak belirlenen Kağan Ertaş, adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan Tiny House eksiksiz şekilde bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Kağan Ertaş İse çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.