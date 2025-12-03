Direk hırsızları bölgeyi elektriksiz bıraktı

Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde elektrik direği ve destek ünitelerinin çalınmasının arından bölge elektriksiz kaldı. Bölgede faaliyet veren enerji kurumu savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Elektrik direği hırsızları yine iş başında. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar elektrik destek ünitelerini çaldı. Destek üniteleri çalınan direk devrildi. . Hırsızlar elektrik nakil kablolarını da çalarak bölgenin elektriksiz kalmasına neden oldu.

BİNE YAKIN ABONE ELEKTRİKSİZ KALDI

Hırsızlık olayının yaşanmasının ardından ağırlıklı olarak sanayi esnafı ve konutların bulunduğu sayısı bine yaklaşan abonenin elektriksiz kaldı. Bölgede faaliyette bulunan elektrik şirketi bölgeye alternatif enerji hattı üzerinden yeniden elektrik gönderdi.

Başka bir elektrik direğinin destek ünitelerinin çalınmasının ardından bir devrildiği, bağlı elektrik nakil kablolarının da kesilerek çalındığı ve çevredeki çalılıklara gizlendiği belirlendi. Olayın ardından yaklaşık 3,5 kilometrelik hat devre dışı kaldı.

SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLDİLER

Bölgedeki elektrik dağıtım şirketi yaşanan hırsızlık olayının ardından bölgeye yeni direk ve hatlarını nakletmek için ekipleri bölgeye sevk etti. Hırsızlık olayının da aydınlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak:ANKA

Türkiye
