Yüksek elektrik faturası ödeyecekler belli oldu: 1 Ocak'ta başlıyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yüksek tüketimli mesken abonelerine yönelik yeni bir karar aldı. 30 Ekim tarihli düzenlemeyle yıllık 5 bin kilovatsaat olan tarife limiti 4 bin kilovatsaate düşürüldü. Karar, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Elektrik faturaları kabaracak! O abonelere devlet desteği kaldırılıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte yıllık 4 bin kWh’in üzerinde elektrik tüketen aboneler, daha yüksek maliyetli olan “son kaynak tarifesi” üzerinden faturalandırılacak.

HER 5 ABONEDEN 1’İ ZAMLI TARİFEDE OLACAK

EPDK verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 43 milyon mesken abonesi bulunuyor. Bu düzenlemeden 2,5 milyon abone doğrudan, 5,8 milyon kişi dolaylı olarak etkilenecek. Böylece 8,3 milyon kişi, yani her 5 aboneden biri, zamlı elektrik tarifesiyle karşı karşıya kalacak.

Yeni sistemde aylık 333 kWh elektrik tüketen bir abonenin faturası 984 TL’den en az 1722 TL’ye yükselecek.

ORTA SINIF VE ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİ ETKİLENECEK

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, bu düzenlemenin yalnızca yüksek gelir grubunu değil, doğrudan orta sınıfı da etkileyeceğini belirtti:

“EMO hesaplamalarına göre dört kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketimi en az 230 kWh. Buna klima, çamaşır kurutma makinesi ya da elektrikli araç dahil değil. Bu da düzenlemenin yalnızca zenginleri değil, geniş bir kesimi kapsayacağı anlamına geliyor.”

Ulutaş, borsadaki fiyat hareketlerine göre faturaların yüzde 75 ila yüzde 100 arasında artabileceğini belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANANLAR SINIRI AŞACAK

EMO verilerine göre bir elektrikli araç bataryası ortalama 80 kWh enerjiyle 400 kilometre yol alabiliyor. Aracını ayda iki kez şarj eden bir kullanıcı, ev tüketimine 160 kWh ek yük getiriyor. Bu durumda toplam tüketim aylık 390 kWh’ye, yani yıllık 4 bin 680 kWh’ye ulaşıyor. Böylece elektrikli araç sahipleri doğrudan zamlı tarifeye dahil olacak.

APARTMAN VE SİTELER DE DAHİL

Yeni limit, apartman ve sitelerdeki ortak kullanım alanlarını da kapsıyor. Ulutaş, “Evinde limitin altında kalanlar bile artan aidatlar yoluyla dolaylı olarak zamdan etkilenecek” dedi.

UYGULAMA VE TARİH DETAYLARI

EPDK’ya göre, tüketim limitinin aşıldığı yılın ardından, üçüncü ayın başından itibaren yüksek fiyatlı tarife uygulanmaya başlayacak.

2025 yılı tüketimi 4 bin kWh’i Ekim ayında aşanlar için 1 Ocak 2026’da,

Aralık ayında aşanlar için 1 Mart 2026’da,

Haziran 2026’da aşanlar için 1 Eylül 2026’da yeni tarife devreye girecek.

MUAF TUTULANLAR

Yeni düzenleme kapsamında camiler, cemevleri, dernekler, şehit aileleri, gaziler, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri ile yaşam destek cihazına bağlı hastalar tarifeden muaf tutulacak.

Tüketiciler, yıllık elektrik tüketimlerini EPDK’nın web sitesindeki fatura hesaplama modülü üzerinden kontrol edebilecek.