Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura

Sürücü kursu sahibi Deniz Şahnur Yıldırım, geçen yıl 25 Ekim'de elektrikli otomobilini Ankara Yenimahalle ilçesindeki site içinde park etmeye çalışırken istinat duvarına çarptı.

Zararın karşılanması için kasko poliçesi kapsamında sigorta şirketine başvuran Yıldırım, olumsuz yanıt aldı. Şigorta şirketi, aracın şarj halindeyken hareket ettirildiğini iddia ederek hasarı karşılamayı reddetti.

Yıldırım, bunun üzerine avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Sigorta Tahkim Komisyonu'na (STK) başvurdu. STK, dosyayı bilirkişiye gönderdi.

STK'DAN FİRMAYA 229 BİN TL'LİK FATURA

Bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda elektrikli araçların şarj kablosu takılıyken hareket etmesinin teknik olarak mümkün olmadığı, sistemin bunu otomatik olarak engellediği tespit edildi.

Bilirkişinin raporu üzerine sigorta şirketini kusurlu bulan Komisyon, 229 bin 658 lira 89 kuruşluk hasar bedelinin işleyecek faiziyle birlikte araç sahibine ödenmesine hükmetti.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK VE HAKLI ÇIKTIK"

Deniz Şahnur Yıldırım, kazaya ve sonrasıyla ilgili yaptığı açıklamada, aracı park ederken frene basmasına rağmen tutmadığını ve duvara çarptığını belirtti.

Yıldırım, "Bundan dolayı da ön şarj soketinde bir arıza oluştu. Kazadan sonra yetkili servise götürerek aracımı yaptırmak için başvuruda bulundum. Yetkili servis, bana kaskodan yapılabileceğini söyledi. Fakat kasko şirketinin reddinden dolayı aracım 4 ay boyunca yetkili serviste kaldı. Mağduriyetimden dolayı avukat beyle görüşerek hukuki süreci başlattık ve haklı çıktık" dedi.

"UYUŞMAZLIĞI KAZANMIŞ OLDUK"

Yıldırım'ın avukatı Fırat Bilici ise, "Ancak elektrikli araçlar şarj halindeyken hareket ettirilemez. Dolayısıyla buradaki hasarın ödenmeme sebebinin yasal olmadığını düşündük. Bu sebeple sigorta şirketine başvuru yaptık. Hatta kullanma kılavuzuna kadar sigorta şirketine gönderdik ve 'Bu araç şarj halindeyken hareket ettirilemez. Dolayısıyla vermiş olduğunuz ret sebebi, hasarın ödenmeme sebebi yerinde değildir' dedik. Ancak sigorta şirketi buna rağmen yine bize olumsuz cevap verdi. Daha doğrusu cevap vermedi. Bunun üzerine Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurduk. Ve bilirkişi raporunda da hususun böyle olduğu, aracın şarj halindeyken hareket ettirilemeyeceği, dolayısıyla bütün hasar bedelinin ödenmesi gerektiği ve bütün bataryaya giden şarj soketlerinin değişmesi gerektiği ifade edildi. Ve 200 küsur bin lira alacağa hükmedildi. Bu şekilde de uyuşmazlığı kazanmış olduk" diye konuştu.