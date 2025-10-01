Tefecilerin kol gezdiği Ümraniye'de 3 milyonluk haraç baskını!

Tefecilerin kol gezdiği Ümraniye'de 3 milyonluk haraç baskını!
Yayınlanma:
Tefecilerin esir aldığı İstanbul’un Ümraniye ilçesinde korkunç bir olay daha meydana geldi. Burak G. isimli şüphelinin 3 milyon lira haraç almak için bir kıraathaneyi kurşunladığı ileri sürülürken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, motosikletin üzerinden işyerine kurşun yağdırdığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde bulunan H.C.'ye ait kıraathane 25 Eylül günü saat 19.30 sıralarında kurşunlandı. İşyerinin, motosikletli bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulması üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından olaya ilişkin çalışma başlattı.

İŞYERİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU!

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda korkunç olayın güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edilirken söz konusu görüntülerde motosikletle olay yerine gelen saldırganın aracı durdurmadan silahlı saldırıyı düzenlediği belirlendi. İşyerini kurşunlayan şüphelinin daha sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştığı da güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

istanbul-umraniyede-harac-almak-icin-k-941203-279484.jpg

OLAYIN ARKASINDAN TEFECİLER ÇIKTI!

Polis ekipleri, görüntülerin izini sürerek saldırganın kimliğini tespit etti. Olayın şüphelisi Burak G. (24) ekipler tarafından yakalanırken tefecilerin işyerinden 3 milyon TL haraç istediği ortaya çıktı.

Ümraniye'de tefecilere pankartlı tehdit! Suç da ceza da orman kanunlarına göreÜmraniye'de tefecilere pankartlı tehdit! Suç da ceza da orman kanunlarına göre

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Türkiye
DEM Parti'den 'süreç' baskısı: Komisyonu bırakın yasa çıkarın
DEM Parti'den 'süreç' baskısı: Komisyonu bırakın yasa çıkarın
TÜİK açıkladı: 5 kişiden biri bunu yapıyor
TÜİK açıkladı: 5 kişiden biri bunu yapıyor