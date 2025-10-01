Tefecilerin kol gezdiği Ümraniye'de 3 milyonluk haraç baskını!

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde bulunan H.C.'ye ait kıraathane 25 Eylül günü saat 19.30 sıralarında kurşunlandı. İşyerinin, motosikletli bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulması üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından olaya ilişkin çalışma başlattı.

İŞYERİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU!

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda korkunç olayın güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edilirken söz konusu görüntülerde motosikletle olay yerine gelen saldırganın aracı durdurmadan silahlı saldırıyı düzenlediği belirlendi. İşyerini kurşunlayan şüphelinin daha sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştığı da güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

OLAYIN ARKASINDAN TEFECİLER ÇIKTI!

Polis ekipleri, görüntülerin izini sürerek saldırganın kimliğini tespit etti. Olayın şüphelisi Burak G. (24) ekipler tarafından yakalanırken tefecilerin işyerinden 3 milyon TL haraç istediği ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.