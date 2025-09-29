Ümraniye'de tefecilere pankartlı tehdit! Suç da ceza da orman kanunlarına göre

Mustafa TEKİN / ÖZEL HABER

Ümraniye'nin Kazımkarabekir Mahallesi'nde üzerinde tehditvari ifadeler ve bir iletişim numarasının bulunduğu bir pankart mahallenin merkezi bir caddesine asıldı. “Kim bu mahallede tefecilik yapıp garibanı ezerse karşısında bizi bulur” yazılı pankartta bir yurtdışı telefon numarası yer aldı. O numarayı aradığımızda konuşan kişi, isminin açıklanmasını istemeyerek mahallede yaşananları anlattı...

"MAHALLEYİ TEFECİLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Telefonda konuşan ve tefeci terörüne karşı 'direneceklerini' söyleyen kişi “Burada bazı kişiler insanları kumara yönlendirip borçlandırıyor. Daha sonra senet dayatıp, zorla evlerini almaya çalışıyorlar. En son 70 yaşında birinin evine göz diktiler. Buna izin vermeyeceğiz, mahalleyi tefecilere teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"MAHALLEYİ TORBACILAR BASTI"

Mahallede uyuşturucu satıcılarının çoğaldığını belirten kişi polisin bu durumla yeteri kadar mücadele edemediğini söyleyerek, "Bu mahalleyi torbacılar bastı. Her köşede bir torbacı var. Polise söylüyoruz çağırıyoruz gelip bakıp gidiyor. Bu mahalledeki gençler olarak biz de bir oluşum yaptık. Çetelere ve uyuşturucu satıcılarına izin vermeyeceğiz. Kendi adaletimizi kendimiz sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

AVUKAT ŞERİF ÖZGÜR URFA: TOPLUMSAL AÇIDAN TEHLİKELİ

Birçok esnafın tefecilerin kıskacında olduğu, bununla mücadele için de 'orman kanunu' gibi yöntemlerin ilan edildiği mahallede yaşananları ve ne anlama geldiğini Avukat Şerif Özgür Urfa'ya sorduk.

Suç oranlarındaki artışın yalnızca yargısal açıdan ele alınmasının yetersiz olduğunu söyleyen Urfa, "Ülkemizde suç işleme oranları her geçen gün artmaya devam ediyor. Konunun yalnızca yargısal kısmıyla ele alınması ise sınırlı ve hatalı. Suç yalnızca bireysel değil hatta daha fazla toplumsal bir sorundur. İşsizliğin, yoksulluğun engellenmediği ve arttığı koşullar altında suç işleme oranları da doğru orantılı artar. Suçun önlenmesi ise elbette kamusal makamların sorumluluğudur. Bir yandan suçun ortaya çıktığı koşulların (işsizlik, yoksulluk vb.) ortadan kaldırılması diğer yandan ise işlenen suçların cezasızlıkla aklanmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve yaptırımların uygulanması gerekir." dedi.

"İKTİDAR ASLİ GÖREVLERİ OLAN ADALETİ TESİS ETMEK İÇİN GÖREV YAPMALIDIR"

Siyasi iktidarın suçun temel nedenlerini ortadan kaldırması, yargı mekanizmasının ise hukuk kurallarını eksiksiz uygulayarak adaleti tesis etmesi gerektiğini belirten Urfa bu ifadeleri kullandı: