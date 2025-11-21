Tavuk çiftliğinde yangın: 5 bin civciv yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı İsadere Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen yangın, Uğur Soylu'ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde çıktı. Çiftlikten yükselen alev ve dumanları fark eden personelin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 BİN CİVCİVİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kısa sürede yayılan yangın, yoğun çabalar sonucunda kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü çiftlikte yapılan ilk incelemelerde, yaklaşık 5 bin civcivin yangında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenini belirlemek için jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.