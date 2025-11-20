Faciaya ramak kala... Halı fabrikasının bitişindeki iki katlı evde korkutan yangın
Rize'de 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Rize'nin Taşıdere Mahallesi Sevgi Caddesi kenarında bulunan 2 katlı evde çıktı.
İki katlı prefabrik ev yangında küle döndü
Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı. Yangın nedeniyle evde bulunan biri kadın 2 kişi dışarı çıktı.
Alevler geceyi aydınlatırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİTİŞİKTE BULUNAN HALI FABRİKASINA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bitişikte bulunan halı fabrikasına sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)