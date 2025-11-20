İki katlı prefabrik ev yangında küle döndü

Yayınlanma:
Adana'da iki katlı prefabrik ev, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde iki katlı prefabrik evde çıktı.

Tekirdağ'da korkutan yangın! 3 katlı bina alev alev yandıTekirdağ'da korkutan yangın! 3 katlı bina alev alev yandı

YANGINI FARK EDEN EV HALKI KENDİNİ DIŞARI ATTI

Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören ev halkı, dışarıya çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede evi tamamen sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, tazyikli su sıkarak yangına müdahale etti.

EV TAMAMEN YANARAK KÜLE DÖNDÜ

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Prefabrik ev, yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, bitişiğindeki müstakil evler de zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme de başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor