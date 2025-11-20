İki katlı prefabrik ev yangında küle döndü

Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde iki katlı prefabrik evde çıktı.

Tekirdağ'da korkutan yangın! 3 katlı bina alev alev yandı

YANGINI FARK EDEN EV HALKI KENDİNİ DIŞARI ATTI

Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören ev halkı, dışarıya çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede evi tamamen sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, tazyikli su sıkarak yangına müdahale etti.

EV TAMAMEN YANARAK KÜLE DÖNDÜ

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Prefabrik ev, yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, bitişiğindeki müstakil evler de zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme de başlatıldı.