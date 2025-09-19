Tatil keyfi faciayla bitti: Girdiği denizden çıkamadı

Gaziantep'ten Adana'nın Yumurtalık ilçesine gelip burada denize giren Emrah Gin boğuldu.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ayas Mahallesi'ndeki halk plajında meydana gelen acı olayda, arkadaşlarıyla Gaziantep'ten Adana'ya gelen Emrah Gin, denizde bir süre yüzdükten sonra henüz bilinmeyen nedenle suda çırpınmaya başladı. Gin, bir süre sonra suya battı.

ÇEVREDEKİLER DENİZ BİSİKLETİYLE ÇIKARDI

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine Gin, çevredekiler tarafından deniz bisikletiyle çıkarıldı.

Bu sırada ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Gin, bilinci kapalı halde Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Acil tedavi altına alınan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Emrah Gin'in denizden çıkarılışı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.