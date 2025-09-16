10 yaşındaki çocuğun trajik ölümü! Kafasına geçirdiği balonu çıkaramadı, boğuldu

10 yaşındaki çocuğun trajik ölümü! Kafasına geçirdiği balonu çıkaramadı, boğuldu
Yayınlanma:
Düzce'de doğum günü kutlaması için alınan balonları kafasına geçiren çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Düzce çok trajik bir olayla sarsıldı. 10 yaşındaki M.A.G. doğum günü için alınan balonları kafasına geçirerek boğuldu.

Akşam saat 21.00 sıralarında Çamlıevler Mahallesinde meydana gelen acı olayda, M.A.G.’nin ailesi, bir hafta önce yapılan doğum günü kutlaması için evi balonlarla süsledi.

oynadigi-balonu-kafasina-geciren-cocuk-b-915015-271859-1.jpg

AİLESİ YOKKEN BALONLARI KAFASINA GEÇİRDİ

Ailesinin dışarıda olduğu bir sırada küçük çocuk süs için alınan balonları kafasına geçirdi. Geçirdiği balonları çıkaramayan çocuk nefessiz kaldı.

Ailesi M.A.G.'yi hareketsiz yatar halde buldu. Acı olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

oynadigi-balonu-kafasina-geciren-cocuk-b-915016-271859-1.jpg

BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde M.A.G.’nin boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

M.A.G.’nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

oynadigi-balonu-kafasina-geciren-cocuk-b-915014-271859-1.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

