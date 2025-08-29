Barajda balık tutmak isterken boğuldu

Yayınlanma:
Keban Baraj Gölü’nde balık tutmak isterken kaybolan Ahmet Işık’ın cansız bedeni bulundu.

Elazığ'da yaşayan 46 yaşındaki Ahmet Işık, akşam saatlerinde Keban Baraj Gölü'nün Yenikapı köyü yakınlarında balık tutmak isterken bir anda gözden kayboldu.

balik-tutmak-icin-gittigi-baraj-golunde-887816-263850.jpg

Işık'ın barajda kaybolduğunu görenler ihbarda bulundu ve bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, Işık’ın cansız bedeni bulundu. Işık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesinin morguna gönderildi.

balik-tutmak-icin-gittigi-baraj-golunde-887851-263850.jpg

Ahmet Işık'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
Yaşam
Sadece 172 gram! Bakın yuvadan düşen yavru baykuşa ne isim koydular
Sadece 172 gram! Bakın yuvadan düşen yavru baykuşa ne isim koydular
Tamirci kalfası, silahla çırağı yaraladı
Tamirci kalfası, silahla çırağı yaraladı