Barajda balık tutmak isterken boğuldu

Elazığ'da yaşayan 46 yaşındaki Ahmet Işık, akşam saatlerinde Keban Baraj Gölü'nün Yenikapı köyü yakınlarında balık tutmak isterken bir anda gözden kayboldu.

Işık'ın barajda kaybolduğunu görenler ihbarda bulundu ve bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, Işık’ın cansız bedeni bulundu. Işık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesinin morguna gönderildi.

Ahmet Işık'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.