Serinlemek isteyen çocuk Fırat Nehri'nde boğuldu

Serinlemek isteyen çocuk Fırat Nehri'nde boğuldu
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da serinlemek için Fırat Nehri’ne giren Muhammed Talha Al, boğuldu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki Muhammed Talha Al, serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Siverek’e bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla pikniğe giden Muhammed Talha Al, serinlemek amacıyla Fırat Nehri’ne girdi.

firat-nehrine-girip-boguldu-902472-268134.jpg

AKINTIYA KAPILARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Yüzme bilmediği belirtilen Al, kısa sürede akıntıya kapılarak gözen kayboldu.

Al'ın suda kaybolması üzerine arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri yönlendirildi.

firat-nehrine-girip-boguldu-902471-268134.jpg

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu Muhammed Talha Al’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Al'ın cenazesi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Ali Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine müsaade etmeyeceğiz
Ali Yerlikaya: Sokakların provoke edilmesine müsaade etmeyeceğiz
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem