Serinlemek isteyen çocuk Fırat Nehri'nde boğuldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki Muhammed Talha Al, serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde Siverek’e bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla pikniğe giden Muhammed Talha Al, serinlemek amacıyla Fırat Nehri’ne girdi.
AKINTIYA KAPILARAK GÖZDEN KAYBOLDU
Yüzme bilmediği belirtilen Al, kısa sürede akıntıya kapılarak gözen kayboldu.
Al'ın suda kaybolması üzerine arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri yönlendirildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu Muhammed Talha Al’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Al'ın cenazesi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.