Tartıştıkları kişinin üzerine pitbull saldırtmışlardı: İstenen ceza belli oldu

Yayınlanma:
Bursa’da tartıştıkları kişinin üzerine pitbull cinsi köpeği saldırtarak yaralanmasına neden oldukları iddia edilen üç sanığın yargılandığı davada, savcı sanıkların “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 21’er yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bursa’da tartışma sırasında pitbull cinsi köpeği bir kişinin üzerine saldırtarak yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yargılanan üç sanık hakkında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanık Ender G., tutuksuz sanık Eyüp Can Ö. ve olayda yaralanan Erol Tosun ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Murat Ö. ise duruşmada hazır bulunmadı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar Mehmet Murat Ö, oğlu Eyüp Can Ö. ve Ender G.’nin, “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 21’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını talep etti. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise hükmün açıklanmasını ileri bir tarihe erteledi.

Olay, Ekim 2022’de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi’nde meydana gelmişti. Erol Tosun ile Mehmet Murat Ö. arasında çıkan tartışmada, baba ve oğulun üzerine saldırtıldığı öne sürülen pitbull Tosun’u yaralamıştı. Tosun, kendisini kurtarmak için köpeği ikinci kattaki iş yerinin penceresinden atmıştı. Kavgada ayrıca Ender G.’nin de fırça sopasıyla Tosun’un başına vurduğu tespit edilmişti. Yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

