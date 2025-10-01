Teyzesinin altınlarını çalan yeğen ve nişanlısı yakalandı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde meydana gelen olayda, teyzesine ait 1 milyon 250 bin lira değerindeki altınları çaldığı öne sürülen N.B. (18) ve nişanlısı K.A. (19) polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde yaşayan Ö.D. (40), yatak odasında sakladığı altınlarının kaybolduğunu fark ederek polise başvurdu. Yapılan incelemelerde, altınların, kısa süre önce misafirliğe gelen yeğeni N.B. ile nişanlısı K.A’nın evden ayrılmasından sonra kaybolduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, N.B’nin teyzesi mutfakta olduğu sırada yatak odasına girerek altınları aldığını, ardından nişanlısı K.A’ya verdiğini belirledi. Çalıntı altınların ise Diyarbakır’da bozdurulduğu ortaya çıktı.

Tartıştıkları kişilerin otomobillerine sopalarla saldırdılar!

Şüpheliler N.B. ve K.A. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.