Tartıştıkları kişilerin otomobillerine sopalarla saldırdılar!

Yayınlanma:
Mersin’de bir grup saldırgan, tartıştıkları kişilerin otomobillerine sopa ve demirlerle zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Nevid Kodallı Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra sona ererken bir grup, tartıştıkları kişilerin adreslerine giderek evlerinin önünde park halinde olan 2 otomobile sopa ve demirlerle zarar verdi.

araba.webp

3 KİŞİYİ DE DARBETTİLER!

Şüpheli şahıslar, daha sonra 3 kişiyi de darbederken o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Husumetlilerini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 3 yaralıHusumetlilerini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 3 yaralı

Olayın ardından 5 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin de tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

