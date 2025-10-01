Husumetlilerini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 3 yaralı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13310 Sokak'ta meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile sokakta karşılaştığı husumetli olduğu grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı silahla ateş açtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kurşunların isabet ettiği 4 kişi kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise kaçarak uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Husumetli olduğu komşusu tarafından vurularak öldürüldü

Yaralılardan 63 yaşındaki Abidin Taktaş, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise ameliyata alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yakın bir sokakta 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.