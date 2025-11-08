Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Yayınlanma:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta gece saat 01.00 sıralarında M.A.Y. ile O.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sanayi sitesinde pompalı tüfekli saldırı! Atölye kana bulandı: Çok sayıda yaralıSanayi sitesinde pompalı tüfekli saldırı! Atölye kana bulandı: Çok sayıda yaralı

POMPALI TÜFEKLE AÇILAN ATEŞ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın tırmanması üzerine M.A.Y.'nin pompalı tüfekle O.D.'ye ateş açtığı belirlendi. Saçmaların isabet ettiği O.D., olay yerinde ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Tartıştığı akrabasını pompalı tüfekle vurduTartıştığı akrabasını pompalı tüfekle vurdu

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye ulaştırılan O.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan ve pompalı tüfekle ateş açtığı tespit edilen M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelinin adres ve yakın çevresinde aramaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Muğla’da on binlerce şişe sahte içki ele geçirildi
Muğla’da on binlerce şişe sahte içki ele geçirildi
İzmir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
İzmir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı