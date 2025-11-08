Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta gece saat 01.00 sıralarında M.A.Y. ile O.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sanayi sitesinde pompalı tüfekli saldırı! Atölye kana bulandı: Çok sayıda yaralı

POMPALI TÜFEKLE AÇILAN ATEŞ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın tırmanması üzerine M.A.Y.'nin pompalı tüfekle O.D.'ye ateş açtığı belirlendi. Saçmaların isabet ettiği O.D., olay yerinde ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Tartıştığı akrabasını pompalı tüfekle vurdu

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye ulaştırılan O.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan ve pompalı tüfekle ateş açtığı tespit edilen M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelinin adres ve yakın çevresinde aramaların sürdüğü öğrenildi.