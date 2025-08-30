Tartışma kanla bitti! Arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir apartmanın terasında alkol alan iki arkadaş arasında yaşanan tartışma kanla bitti. Tuncay A. (34), Emrah Ç.’yi (36) pompalı tüfekle yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Şipali Yolu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın terasında meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir araya gelen Emrah Ç. ile arkadaşı Tuncay A., alkol almaya başladı. Sabah saatlerinde taraflar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Tuncay A., yanındaki pompalı tüfekle Emrah Ç.’ye ateş açtı.

AYAĞINDAN YARALANDI!

Tüfekteki saçmaların her iki ayağına da isabet etmesi nedeniyle yaralanan Emrah Ç., sesleri duyan apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Tuncay A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak:DHA

