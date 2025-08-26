Sokak röportajında tüfekle ateş açan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında G.B. isimli çocuk, yanında taşıdığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis hızla harekete geçti ve G.B.'yi gözaltına aldı. Tekirdağ Valiliği, yapılan açıklamada, "Çorlu ilçemiz Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan ve 26.08.2025 tarihinde sosyal medyada yayılan 'Sarı Mikrofon' olarak isimlendirilen sokak röportajının görüntülerinde yer alan 'Havaya Ateş Etme' olayı ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada elde edilen 1 tüfekle beraber 26.08.2025 günü saat 12.55 sıralarında yakalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.