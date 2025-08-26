Sokak röportajında tüfekle ateş açan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Sokak röportajında tüfekle ateş açan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sokak röportajı sırasında G.B. isimli çocuk havaya pompalı tüfekle ateş açtı. Polis, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çocuğu gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında G.B. isimli çocuk, yanında taşıdığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis hızla harekete geçti ve G.B.'yi gözaltına aldı. Tekirdağ Valiliği, yapılan açıklamada, "Çorlu ilçemiz Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan ve 26.08.2025 tarihinde sosyal medyada yayılan 'Sarı Mikrofon' olarak isimlendirilen sokak röportajının görüntülerinde yer alan 'Havaya Ateş Etme' olayı ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada elde edilen 1 tüfekle beraber 26.08.2025 günü saat 12.55 sıralarında yakalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

orlu-pompali-tufek-1.jpg

orlu-pompali-tufek-2.jpg

orlu-pompali-tufek-3.jpg

orlu-pompali-tufek-4.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem