Kayınpederine pompalı tüfekle ateş açtı!

Yayınlanma:
Aksaray’da, Ahmet C. isimli şahıs, eşi Elif C. ile tartıştıklarını duyarak evlerine gelen kayınpederi İsmail B.’ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ayağından yaralanan İsmail B. hastaneye kaldırılırken Ahmet C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aksaray’ın Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hollanda'dan memleketleri Aksaray'a izne gelen Ahmet C. (29) ve Elif C. (28), henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Elif C., tartışmanın ardından babası İsmail B.'yi telefonla arayarak durumu haber verdi. İsmail B. de, kızı ve damadının oturduğu eve gelerek zile bastı. Kapıyı açan Ahmet C. ise pompalı tüfekle kayınpederi İsmail B.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan İsmail B., kanlar içinde yere yığıldı.

DAMAT GÖZALTINA ALINDI!

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedyeyle acil servise götürülen İsmail B., gazetecilere olaya ilişkin "Beni damadım vurdu. Olayda hiçbir şey yok. Ne olduğu ben de anlamadım" ifadelerini kullandı. Şüpheli damat ise gözaltına alınırken olaya ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

