Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler ortaya çıktı! "Gözüne çivili sopayla vurdum"

Ankara Keçiören'de meydana gelen olayda, çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi eve dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Hakan Çakır, annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşine sözlü tacizde bulunan kişilerle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Hakan Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetti. Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır da yaralandı. Olayın ardından Taha Z. ve Samet Z. ile birlikte ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

Ekol TV muhabiri Kemal Akgündüz'ün aktardığı bilgilere göre, cinayete ilişkin tutuklanan baba Cemal, olay yerine vardığında 6-7 erkeğin elinde pala, çivili ve demir sopalar olduğunu öne sürdü. Cemal, elinde kesici alet olmadığını iddia etse de bu ifadesi, olayda serbest bırakılan ve merdivende oturan 19 yaşındaki Ahmet Emir'in söyledikleriyle çelişti.

"BİRİNİN GÖZÜNE ÇİVİLİ SOPAYLA VURDUM"

Ahmet Emir ifadesinde, Samet ve Taha'nın sopa, baba Cemal'in ise kesici aletle geldiğini belirtti. Öte yandan, olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını iddia etti.

Yapılan itiraflar, tutukluların olaydan hemen sonra kendi aralarında işledikleri suçu kabul ettiğini gösterdi.

SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan cinayete karışan şüphelilerin ise suç kayıtlarının kabarık olduğu görüldü. Tutuklu baba Cemal'in iki suç kaydı bulunduğu belirlenirken, tartışmanın başladığı anlarda merdivende oturan ve sonrasında serbest kalan Ahmet Emir'in 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. Cinayeti işlediği iddia edilen 14 yaşındaki Taha'nın 5, 17 yaşındaki ağabeyi Samet'in ise 9 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

BIÇAĞI KÖFTECİDEN ALMIŞ

Kavgada kullanılan bıçaklardan birinin, 14 yaşındaki Taha tarafından olay yerinden 200 metre uzaktaki bir köfteciden alındığı tespit edildi. Köfteci ifadesinde, Taha'nın dükkanına girerek aşçı tezgahının üzerindeki bıçağı aldığını, "Yapma ablam" diye uyardığında ise Taha'nın "Abla bu kan davası" diyerek dükkândan çıktığını söyledi. Bu anlar, Taha'nın elindeki cisimle ilerlediği kamera görüntülerine de yansıdı.

"NİYE DIŞARIDA BU ÇOCUK"

Oğlunu kaybeden Hakan Çakır'ın babası, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda duruma isyan etmiş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ikinci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul’daki Ahmet Minguzzi olayını unutmadan benim oğlum çıktı. Buradan bakanlarımıza sesleniyorum. Bu cezalara bir el atın, çocukların yaşı küçük diye ortada gezdirmeyin, çıkartmayın lütfen. Meclis'ten kanun mu çıkacak, ne olacaksa olsun değişsin bu. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin. İçimiz yanıyor yahu. Kimseyi yaşı ufak diye içeriden çıkarmayın lütfen. Bizim böyle çetelerle, metelerle işimiz olmaz. Böyle satırlarla, bıçaklarla kavga mı olur ya? 20 kişiye 4 kişiyiz ya. Allah'tan korkun yani biraz da. Sosyal medyada paylaşımları var; arabanın içinde silahlar, bıçaklar. Bunlar hala dışarıda. En küçük 14 yaşındaki çocuğun 20 tane dosyası var. Bu çocuk dışarıda benim oğlumu öldürüyor. Bu nedir, niye dışarıda bu çocuk? Birisi şartlı tahliyeden dışarıdaymış, daha yeni çıkmış. E bu niye dışarıda? Bu kadar suçlar, görüntüler ellerinizdeyken niye salınıyor bu insanlar? Ne yapacağım ben şimdi? Benim 23 yaşında delikanlım gitti. Bu çocukları suça kim sürüklüyor; babası başında. Ben de bir babayım; 3 tane yavrum var. Birini verdim onların yüzünden. O baba da öyle olsun. Babası başta sallamayla geliyor. Babası çıksa efendice gelse, 'Ne oldu kardeşim, bir şey mi var?' diye sorsa, oturtur çiğ köftesini yedirir, sarılarak gönderirim. Ben böyle bir adamım; kavga nedir bilmem, kaçarım ya. Ama kavganın içinde kendimizi bulduk. Benim çocuğum haklı da olsa, haksız da olsa ben ondan özür dilerim, gönderirdim. Bundan sonra tabi ki yargıya güveniyoruz. Bunların çıkmaması için ne yapılacaksa ben de elimden geleni yapacağım, artı Adalet Bakanının yapmasını istiyorum. Hakanlarımız gitmesin lütfen. Kanunlarınızı tekrar değiştirin. Yok 14 yaşında; iyi o zaman herkes 14 yaşındaki çocuğa versin bıçağı, çıksın sokakta dayılık yapsın. Herkesi bıçaklıyorlar, üç ay sonra çıkıyorlar. Ondan sonra bir başka vatandaşın çocuğu. Yazık günahtır"