Tapu dolandırıcılarına dikkat! Bu yöntemi kullanıyorlar...3 kişi tutuklandı

Antalya'da internetten verilen satılık daire ilanını sahibiyle iletişim kuran şüpheliler, hem alıcıyı hem ev sahibini aynı anda dolandırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin internet ortamında satılık bir daire ilanı üzerine ilan sahibine ulaştıkları, daireyi bir yakınları adına satın alacaklarını söyleyerek güven kazandıkları belirlendi.

Ardından aynı daireye başka bir alıcı bularak, bu kez farklı bir yakınları adına satış işlemi yapılacağını beyan ettikleri ve tarafları tapu müdürlüğünde buluşturdukları tespit edildi.

SATAN YÜKSEK FİYATTAN SATTIĞINI, ALAN İSE UCUZA ALDIĞINI DÜŞÜNDÜ

Şüphelilerin, alıcı konumundaki müştekiden 2 milyon 100 bin TL tutarındaki bedeli havale yoluyla aldıkları, daire sahibinin dairesini yüksek fiyattan sattığını, alıcının ise düşük fiyattan ev satın aldığını düşündüğü, tarafların para konusunda birbirleriyle doğrudan iletişim kurmadıkları ortaya çıktı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI 3'Ü TUTUKLANDI

Ekiplerce yapılan araştırma ve aramalarda; 65 bin TL, 6 cep telefonu, 12 sim kart, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 milyon 150 TL nakit para ile suça konu olduğu değerlendirilen belgelere el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

