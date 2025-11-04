7 ilde dolandırıcılık operasyonu

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın'da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu'nun, "sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdığı" belirtilen suç örgütüne ilişkin soruşturması kapsamında Aydın'ın yanı sıra İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mardin’de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda da suç faaliyetlerinde kullanıldığı bildirilen çok sayıda bilgisayar, telefon, kripto cüzdan verisi ve sahte yatırım belgeleri ele geçirildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Burada sulh ceza hakimliği tarafından sorgulanan 12 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmanın 2 şüphelisini yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda şüphelilerin "yatırım danışmanlığı" adı altında kurulan sahte borsa uygulamalarına para yatıran mağdurları dolandırdığı belirlendi. İncelemelerde, şüphelilerin 457 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, gelirleri farklı hesaplar üzerinden akladığı ve uluslararası para transfer sistemlerini de kullanarak izlerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

