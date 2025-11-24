Tanrıkulu: Hukukumuza saygı gösterilmiyor

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri'deki Marmara Cezaevin'i ziyaret etti.

Tanrıkulu, ziyaretinde tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gezi tutuklusu Osman Kavala ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ile görüştü.

"İNFAZ BİÇİMLERİ BİRER İNTİKAM ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ"

Tanrıkulu, ziyaret çıkışında açıklamalarda bulundu.

Silivri'nin Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin bir yansıması olduğunu belirten Tanrıkulu, "Siyasi hesaplaşmalar yıllardır bu cezaevi üzerinden yürütüldü. Burası maalesef hukuksuzluğun, anayasasızlığın, delilsiz yere tutsak etmenin mekanına dönüşmüş durumda" dedi.

Sezgin Tanrıkulu: 124 bin kişi kapasite dışında cezaevlerinde

Tanrıkulu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Hiçbir delile dayanmayan, hukuka uygun olmayan infaz biçimleri birer intikam aracına dönüştürülmüş. Dostlarımız, arkadaşlarımız bu nedenle hala hapiste. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor, kendi hukukumuza dahi saygı gösterilmiyor. Böylesi bir dönemden geçiyoruz.

Ama mücadele edeceğiz. Ve mutlaka, ama mutlaka bu dönem geçecek.

Arkadaşlarımız, dostlarımız özgürlüklerine kavuşacaklar. İnşallah."