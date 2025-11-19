Sezgin Tanrıkulu: 124 bin kişi kapasite dışında cezaevlerinde

Yayınlanma:
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de toplam 304 bin kapasiteli 402 cezaevinde 428 bin kişi kaldığını belirterek, "124 bin kişi kapasite dışında cezaevlerinde şu anda. Bu yasal düzenlemenin mutlaka, derhal yapılması lazım. Biz hazırız" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de kapasitesinden fazla tutuklu ve hükümlünün kaldığı cezaevlerine ilişkin bir çağrıda bulundu.

Tanrıkulu: İddianameye güveniyorsanız neden engelliyorsunuz?Tanrıkulu: İddianameye güveniyorsanız neden engelliyorsunuz?

Türkiye'de toplam 304 bin kapasiteli 402 cezaevinde 428 bin kişi kaldığına dikkat çeken Tanrıkulu, "Buradan bir kez daha hükümete sesleniyorum. Bizim Parlamentoya sunduğumuz düzenlememiz var. Bu yasal düzenlemenin mutlaka, derhal yapılması lazım. Eğer kabul edilirse bir günde, üç günde bu yasayı meclisten çıkarabiliriz. Biz hazırız" dedi.

tanrikulu.png

"MAHKUMLAR, TUTUKLULAR NÖBETLEŞE YATIYORLAR"

Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı cezaevlerinde 20 kişilik koğuşta 60 kişi kalıyor. Mahkumlar, tutuklular nöbetleşe yatıyorlar. Telefon kabinlerinde yatan 3 saat, 5 saat yatan, yerde yatan mahkumlar var. Olağanüstü kötü koşullar var. Ve infaz yasasındaki adil olmayan düzenlemeler nedeniyle cezaevlerinde tutulanlar var.

Kovid yasasının mağdurları var. Ve bunlarda büyük bir beklenti yaratıldı. O beklenti eşit ve adil bir infaz yasasının çıkarılacağı yönündeydi. Ayrıca Covid yasasının yarattığı anayasal eşitsizliğin giderilmesi noktasındaydı. Ama işte aradan 6, 7 ay geçti. Bu düzenlemeler maalesef yapılmadı.

Sezgin Tanrıkulu: Bu bir darbenin iddianamesiSezgin Tanrıkulu: Bu bir darbenin iddianamesi

Buradan bir kez daha hükümete sesleniyorum: Cezaevlerinde büyük beklenti var. Büyük yığılma var. Adil olmayan, kötü koşullarda cezaevinde tutulan insanlar var.

Bu yasal düzenlemenin mutlaka, derhal yapılması lazım.

Bizim Parlamentoya sunduğumuz düzenlememiz var. Birçok dernekten, mağdurlardan görüş aldık, hazırladık. Eğer kabul edilirse bir günde, üç günde bu yasayı meclisten çıkarabiliriz. Böylece adil olmayan, eşit olmayan bu haksızlıkları gidermiş oluruz. Biz hazırız!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Kürşat'ın öldüğü kazada TIR şoförünün serbest bırakılmasına itiraz
Kürşat'ın öldüğü kazada TIR şoförünün serbest bırakılmasına itiraz
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada