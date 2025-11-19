Sezgin Tanrıkulu: 124 bin kişi kapasite dışında cezaevlerinde

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de kapasitesinden fazla tutuklu ve hükümlünün kaldığı cezaevlerine ilişkin bir çağrıda bulundu.

Türkiye'de toplam 304 bin kapasiteli 402 cezaevinde 428 bin kişi kaldığına dikkat çeken Tanrıkulu, "Buradan bir kez daha hükümete sesleniyorum. Bizim Parlamentoya sunduğumuz düzenlememiz var. Bu yasal düzenlemenin mutlaka, derhal yapılması lazım. Eğer kabul edilirse bir günde, üç günde bu yasayı meclisten çıkarabiliriz. Biz hazırız" dedi.

"MAHKUMLAR, TUTUKLULAR NÖBETLEŞE YATIYORLAR"

Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı cezaevlerinde 20 kişilik koğuşta 60 kişi kalıyor. Mahkumlar, tutuklular nöbetleşe yatıyorlar. Telefon kabinlerinde yatan 3 saat, 5 saat yatan, yerde yatan mahkumlar var. Olağanüstü kötü koşullar var. Ve infaz yasasındaki adil olmayan düzenlemeler nedeniyle cezaevlerinde tutulanlar var.

Kovid yasasının mağdurları var. Ve bunlarda büyük bir beklenti yaratıldı. O beklenti eşit ve adil bir infaz yasasının çıkarılacağı yönündeydi. Ayrıca Covid yasasının yarattığı anayasal eşitsizliğin giderilmesi noktasındaydı. Ama işte aradan 6, 7 ay geçti. Bu düzenlemeler maalesef yapılmadı.

Buradan bir kez daha hükümete sesleniyorum: Cezaevlerinde büyük beklenti var. Büyük yığılma var. Adil olmayan, kötü koşullarda cezaevinde tutulan insanlar var.

Bu yasal düzenlemenin mutlaka, derhal yapılması lazım.

Bizim Parlamentoya sunduğumuz düzenlememiz var. Birçok dernekten, mağdurlardan görüş aldık, hazırladık. Eğer kabul edilirse bir günde, üç günde bu yasayı meclisten çıkarabiliriz. Böylece adil olmayan, eşit olmayan bu haksızlıkları gidermiş oluruz. Biz hazırız!"