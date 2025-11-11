Süreç komisyonu toplantısı yine ertelendi!

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı 6 Kasım 2025'te yapılacaktı. Ancak 5 Kasım'da toplantının teknik nedenlerden dolayı 13 Kasım Perşembe gününe ertelendiği duyurulmuştu.

İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, komisyonunun perşembe günü yapılacak toplantısının da ertelendiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."