Süreç komisyonu toplantısı yine ertelendi!

Süreç komisyonu toplantısı yine ertelendi!
Yayınlanma:
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun perşembe günü yapılacak toplantısı yine ertelendi. Erteleme kararı, TBMM'nin resmi x hesabından duyuruldu.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı 6 Kasım 2025'te yapılacaktı. Ancak 5 Kasım'da toplantının teknik nedenlerden dolayı 13 Kasım Perşembe gününe ertelendiği duyurulmuştu.

Kurtulmuş partililerle görüştü: Komisyonun yarınki toplantısı ertelendiKurtulmuş partililerle görüştü: Komisyonun yarınki toplantısı ertelendi

İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, komisyonunun perşembe günü yapılacak toplantısının da ertelendiği duyuruldu.

Mithat Sancar: Genel af değil örgüte özel yasa önemliMithat Sancar: Genel af değil örgüte özel yasa önemli

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ekran-goruntusu-2025-11-11-192205.png

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
Ekrem İmamoğlu'ndan başsağlığı mesajı!
Ekrem İmamoğlu'ndan başsağlığı mesajı!
Gürcistan'daki uçak kazasına MSB'den yeni açıklama
Gürcistan'daki uçak kazasına MSB'den yeni açıklama