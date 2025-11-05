Kurtulmuş partililerle görüştü: Komisyonun yarınki toplantısı ertelendi

Kabulde; AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

Son Dakika | Komisyonda İmralı hazırlıkları tam gaz! Kurtulmuş partilerle görüşecek

Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşmenin yarınki toplantıyla ilgili olabileceğini belirtti ve komisyonun toplantısının basına kapalı olacağını söyledi.

"GÜNDEM BELLİ DEĞİL"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise toplantının gündemiyle ilgili, "Gündem belli değil. Sayın Meclis Başkanımız bizleri davet etti. Biz de memnuniyetle katılacağız. Muhtemelen yarınki toplantıyla ilgili olarak bir ön görüşme yapma ihtiyacı olmuş ama asıl konu başlıkları neler; onları içeride öğreneceğiz" dedi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI

Emir ayrıca Komisyonun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na gidip gitmemesiyle alakalı bir bilgisi olmadığını söyledi. Görüşme basına kapalı sürüyor.

YARINKİ TOPLANTI ERTELENDİ

Yarın yapılması planlanan komisyon toplantısı teknik nedenlerden dolayı ertelendi. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ertelenmesine ilişkin konuşan Murat Emir, "Yarınki toplantı teknik nedenlerle ertelendi. Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor" dedi.

15 GÜN İÇİNDE İMRALI'YA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gündeminde bu hafta dikkat çeken başlıklardan biri “İmralı’ya gidiş” olacak. Komisyonu’nun perşembe günü yapılacak 17’nci toplantısında, komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetin İmralı Adası’na gitmesi önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis kulislerinde, uzlaşma sağlanması halinde heyetin 15 gün içinde ziyareti gerçekleştirebileceği konuşuluyor.