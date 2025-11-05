Son Dakika | Komisyonda İmralı hazırlıkları tam gaz! Kurtulmuş partilerle görüşecek

Komisyonda “İmralı’ya gidiş” başlığının yarın günü yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Konsensüs sağlanırsa, komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetin 15 gün içinde İmralı’ya gidebileceği belirtiliyor.

KURTULMUŞ PARTİLERLE BİR ARAYA GELECEK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan siyasi partilerin grup başkan vekilleri ile Meclis’te bir araya gelecek.

Görüşme Kurtulmuş’un Meclis makamında saat 16.30’da gerçekleşecek. Yarın yapılması planlanan komisyon toplantısının gündemine ilişkin hususların masaya yatırılması bekleniyor.

Meclis komisyonu 15 gün içinde İmralı'ya gidebilir

15 GÜN İÇİNDE İMRALI'YA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gündeminde bu hafta dikkat çeken başlıklardan biri “İmralı’ya gidiş” olacak. Komisyonu’nun perşembe günü yapılacak 17’nci toplantısında, komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetin İmralı Adası’na gitmesi önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis kulislerinde, uzlaşma sağlanması halinde heyetin 15 gün içinde ziyareti gerçekleştirebileceği konuşuluyor.