Meclis komisyonu 15 gün içinde İmralı'ya gidebilir
Komisyonda “İmralı’ya gidiş” başlığının perşembe günü yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Konsensüs sağlanırsa, komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetin 15 gün içinde İmralı’ya gidebileceği belirtiliyor.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gündeminde bu hafta dikkat çeken başlıklardan biri “İmralı’ya gidiş” olacak. Komisyonu’nun perşembe günü yapılacak 17’nci toplantısında, komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetin İmralı Adası’na gitmesi önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis kulislerinde, uzlaşma sağlanması halinde heyetin 15 gün içinde ziyareti gerçekleştirebileceği konuşuluyor.

BU KEZ DİNLEME YAPILMAYACAK

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre Komisyonun perşembe günkü toplantısında önceki oturumlardan farklı olarak herhangi bir 'dinleme' yapılmayacak. Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, komisyonun “gündemindeki konuları görüşmek üzere” toplanacağı belirtildi.

RAPOR HAZIRLIĞI MASADA

Toplantıda ayrıca, komisyonun Meclis Genel Kurulu’na sunacağı ve yasal düzenleme önerilerini de içermesi beklenen raporun hazırlık süreci ele alınacak. Raporun alt komisyon eliyle mi yoksa parti temsilcilerinin katkısıyla mı hazırlanacağı konusunun tartışılması bekleniyor. Uzmanlardan destek alınması da olasılıklar arasında.

İMRALI'YA GİDİLECEK Mİ?

Komisyonda tartışılması beklenen bir diğer başlık ise İmralı’ya gidiş konusu. Üyelerden oluşturulacak bir heyetin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya gitmesine yönelik teklifin gündeme gelmesi bekleniyor. Komisyon üyelerinin görüşlerinin alınmasının ardından, gerek görülürse oylama yapılabileceği belirtiliyor.

Son Dakika | Bahçeli: MHP İmralı Heyeti'ne katılmaya hazırdırSon Dakika | Bahçeli: MHP İmralı Heyeti'ne katılmaya hazırdır

Yeni Şafak'tan Bahçeli'ye açık açık İmralı resti! "Komisyon İmralı'ya gitmesin"Yeni Şafak'tan Bahçeli'ye açık açık İmralı resti! "Komisyon İmralı'ya gitmesin"

PARTİLERİN TUTUMU FARKLI

İmralı ziyaretine ilişkin siyasi partilerin tavırları da yavaş yavaş netleşiyor. MHP ve DEM Parti, İmralı’ya gidilmesi yönündeki görüşlerini açık biçimde dile getirdi. CHP ise konunun komisyon gündemine gelmesi durumunda parti kurullarında tartışacağını, kararını bu değerlendirmeler sonucunda vereceğini belirtiyor.

AKP cephesinde ise net bir karşıtlık bulunmuyor. Parti kaynakları, kararın komisyon aşamasında verileceğini, ancak “keskin bir itiraz” olmadığını belirtiyor. AKP’li bir başka isim, sadece Öcalan’ın değil, terör örgütü PKK’nın diğer kurucu kadrolarının da dinlenmesinin “faydalı olabileceğini” dile getirdi.

Komisyonun önümüzdeki hafta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ı dinlemesi planlanıyor.

