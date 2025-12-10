Suç örgütlerine operasyon dalgası: 41 tutuklama

Suç örgütlerine operasyon dalgası: 41 tutuklama
Yayınlanma:
İstanbul'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı, tehdit ve kundaklama eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki iş yerlerine yönelik şiddet eylemleri gerçekleştiren suç örgütlerini hedef alan geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında son bir ay içerisinde çeşitli ilçelerde faaliyet gösteren iş yerlerine düzenlenen saldırılarla bağlantılı 42 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER İŞ YERLERİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Ataşehir, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Şişli ve Beşiktaş ilçelerindeki iş yerlerine yönelik gerçekleşen veya planlanan silahlı saldırı, tehdit ve kundaklama eylemleriyle bağlantılı şüpheliler tespit edildi. Operasyonlar sırasında bazı şüpheliler, kişilere yönelik tehdit ve iş yerlerine saldırı hazırlığı yaparken yakalandı. Adres aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

DİJİTAL VERİLER ÖNCEKİ 4 EYLEMİ DE AYDINLATTI

Ele geçirilen dijital verilerin incelenmesi, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının daha önce Beyoğlu, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde iş yerlerine ve araçlara yönelik gerçekleşen dört ayrı eylemin de faili olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, şüphelilerin faaliyet alanının genişliğini gözler önüne serdi.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece yapılan duruşmalar sonucunda, iş yerlerine silahlı saldırı, tehdit ve kundaklama eylemlerini gerçekleştirdikleri yönündeki iddialar kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

