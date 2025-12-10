Eşini öldürmeye gidip başka kadını katleden erkek tutuklandı

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için gittiği adreste tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü (36) öldüren emekli başçavuş İlhan Ş. (51), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlhan Ş., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini öldürmek kastıyla eve giden, ancak kapı açılmayınca öfkesini binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşine yönelten emekli başçavuş İlhan Ş. (51), 2 çocuk annesi Melek Gül'ü (36) katletti.

KAPIYI AÇMAYINCA ÖLDÜRDÜ

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'ta bulunan 14 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre emekli başçavuş İlhan Ş., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Y.Ş.'yi öldürmek amacıyla binaya geldi. Ancak Y.Ş.'nin kapıyı açmaması, planlanan cinayetin seyrini değiştirdi.

YANINDA GETİRDİĞİ BIÇAKLA SALDIRDI

Eşine ulaşamayan fail, binadan ayrılmak üzereyken apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı. Sıkça duyduğumuz "psikolojik sorunları olduğu" iddiasıyla savunulan İlhan Ş., henüz bilinmeyen bir nedenle Melek Gül ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, fail yanında getirdiği bıçakla Melek Gül'e saldırdı.