Hatay'da kan donduran kadın cinayeti! Banyoda gömülü bulundu: Katil eş itiraf etti

Yayınlanma:
Hatay'ın Erzin ilçesinde, cansız bedeni evin banyosuna gömülü olarak bulunan 61 yaşındaki kadının eşi cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 61 yaşındaki Meliha S.'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada, eşi Bekir S. (77) şüpheli olarak gözaltına alındı. Zanlının, eşini baltayla öldürdüğünü ve cesedini evin banyosuna gömdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

KAYIP İHBARI İLE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Gökdere Mahallesi'nde yaşayan Meliha S.'den haber alınamaması üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, çiftin evinde yaptığı incelemede kapıda kan izleri ve banyonun kazılmış olduğunu tespit etti.

Başkentte kadın cinayeti: Tartıştığı kadını başından vurarak katletti!Başkentte kadın cinayeti: Tartıştığı kadını başından vurarak katletti!

CENAZE BANYODA BULUNDU

Yapılan araştırma sonucunda Meliha S.'nin cesedinin evin banyosuna gömüldüğü ortaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı olarak hemen gözaltına alınan erkek Bekir S.'nin, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Bir kadın cinayeti daha! Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüBir kadın cinayeti daha! Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Meliha S.'nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Şüpheli Bekir S. hakkındaki adli süreç devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

