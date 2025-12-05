Hatay'da kan donduran kadın cinayeti! Banyoda gömülü bulundu: Katil eş itiraf etti

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 61 yaşındaki Meliha S.'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada, eşi Bekir S. (77) şüpheli olarak gözaltına alındı. Zanlının, eşini baltayla öldürdüğünü ve cesedini evin banyosuna gömdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

KAYIP İHBARI İLE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Gökdere Mahallesi'nde yaşayan Meliha S.'den haber alınamaması üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, çiftin evinde yaptığı incelemede kapıda kan izleri ve banyonun kazılmış olduğunu tespit etti.

CENAZE BANYODA BULUNDU

Yapılan araştırma sonucunda Meliha S.'nin cesedinin evin banyosuna gömüldüğü ortaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı olarak hemen gözaltına alınan erkek Bekir S.'nin, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Meliha S.'nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Şüpheli Bekir S. hakkındaki adli süreç devam ediyor.