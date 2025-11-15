Bir kadın cinayeti daha! Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde bir börek işletmesinde, Yasemin Bulut (40), eski erkek arkadaşı Fevzi K. (40) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi K., bu sırada börek almak için mekana gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u tabancayla başından vurdu.

Saldırının ardından işletmeden dışarı çıkan Fevzi K., caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrulttu ve tetiği çekti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Fevzi K. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, tedaviye alınan Fevzi K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İLK 10 AYDA 317 KADIN KATLEDİLDİ!

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) Ekim 2025 raporu, kadına yönelik şiddetin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre, yalnızca Ekim ayında 27 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 5 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedildi. Yılın ilk 10 ayında yaşamını yitiren kadın sayısı 317’ye ulaştı.