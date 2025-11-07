Kadın cinayetleri durmuyor: İlk 10 ayda 317 kadın katledildi!

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) Ekim 2025 raporu, kadına yönelik şiddetin ulaştığı ürkütücü boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre, yalnızca Ekim ayında 27 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 5 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedildi. Yılın ilk 10 ayında yaşamını yitiren kadın sayısı 317’ye ulaştı.

KADINLAR EVLERİNDE EN YAKINLARINDAKİ ERKEKLER TARAFINDAN KATLEDİLİYOR!

Raporda, kadın cinayetlerinin en çok ev içinde ve kadınların en yakınlarındaki erkekler tarafından işlendiği belirtildi. Ekim ayında öldürülen 27 kadından 9’u aile içindeki erkekler, 6’sı boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu erkek, 5’i ise ayrılmak istediği erkek tarafından katledildi. Ayrıca 1 kadın kızının ilişkili olduğu erkek, 1 kadın ise tanıdığı bir erkek tarafından öldürüldü.

Katledilen kadınların 12’sinin evli, 6’sının bekar ve 6’sının boşanmış olduğu tespit edildi. Yaş aralığına bakıldığında, öldürülen en genç kadının 17, en yaşlısının ise 69 yaşında olduğu açıklandı. 36–50 yaş grubundaki kadınlar, yüzde 48 ile en yüksek orana sahip oldu.

Raporda, kadınların en çok ateşli silahlarla öldürüldüğü vurgulandı. 27 cinayetin 16’sında ateşli silah, 6’sında kesici alet kullanıldığı; bir kadının yüksekten düşerek, bir kadının ise boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

İLK 10 AYDA 317 KADIN KATLEDİLDİ

Türkiye genelinde 2025 yılının ilk 10 ayında toplam 317 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bunların 241’i doğrudan kadın cinayeti, 76’sı ise şüpheli ölüm olarak kayda geçti. Olayların yüzde 63,5’inin kadınların kendi evlerinde gerçekleştiği ve en yaygın öldürülme yönteminin ateşli silahlar olduğu belirtildi.

En fazla vaka İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Adana ve Antalya illerinde yaşandı. Hayatını kaybeden kadınların yüzde 44,8’inin 19–35 yaş aralığında olduğu kaydedildi.