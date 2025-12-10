41 suç kaydı ve uyuşturucu etkisinde polisten kaçtı: Ehliyeti de olmayan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan ve 41 suç kaydı bulunan bir sürücü, yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, 8 Aralık'ta Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı rutin kontroller sırasında başladı.

YARIM SAATLİK KOVALAMACA SONUNDA DURDURULDU

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan 38 SA 020 plakalı otomobilin sürücüsü İ.S.T. (21) ve yanındaki Y.C.K. (22), araçla kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren takibin ardından polis, Melikgazi ilçesinde aracın lastiklerine ateş ederek durdurmayı başardı.

41 SUÇ KAYDI VE UYUŞTURUCU ETKİSİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde sürücü İ.S.T.'nin ehliyetsiz olduğu ve 41 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücüye yapılan testin uyuşturucu etkisinde olduğunu gösterdiği belirlendi.

156 BİN LİRA CEZA VE TUTUKLAMA

Şüpheli İ.S.T., 'uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ihlallerinden toplam 156 bin 623 TL idari para cezasına çarptırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Araçtaki diğer şüpheli Y.C.K.'nin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KOVALAMACA SIRASINDA 3 KAZA YAŞANDI

Polisten kaçış sırasında yaşanan 3 ayrı trafik kazasında 2 vatandaş yaralandı. Yaralıların hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.