41 suç kaydı ve uyuşturucu etkisinde polisten kaçtı: Ehliyeti de olmayan şüpheli tutuklandı

41 suç kaydı ve uyuşturucu etkisinde polisten kaçtı: Ehliyeti de olmayan şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
Kayseri'de dur ihtarına uymayıp polisten kaçan ve 41 suç kaydı bulunan ehliyetsiz sürücüye 156 bin liranın üzerinde para cezası kesildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan ve 41 suç kaydı bulunan bir sürücü, yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, 8 Aralık'ta Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı rutin kontroller sırasında başladı.

YARIM SAATLİK KOVALAMACA SONUNDA DURDURULDU

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan 38 SA 020 plakalı otomobilin sürücüsü İ.S.T. (21) ve yanındaki Y.C.K. (22), araçla kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren takibin ardından polis, Melikgazi ilçesinde aracın lastiklerine ateş ederek durdurmayı başardı.

41 SUÇ KAYDI VE UYUŞTURUCU ETKİSİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde sürücü İ.S.T.'nin ehliyetsiz olduğu ve 41 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücüye yapılan testin uyuşturucu etkisinde olduğunu gösterdiği belirlendi.

156 BİN LİRA CEZA VE TUTUKLAMA

Şüpheli İ.S.T., 'uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ihlallerinden toplam 156 bin 623 TL idari para cezasına çarptırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Araçtaki diğer şüpheli Y.C.K.'nin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KOVALAMACA SIRASINDA 3 KAZA YAŞANDI

Polisten kaçış sırasında yaşanan 3 ayrı trafik kazasında 2 vatandaş yaralandı. Yaralıların hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Türkiye
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Eşini öldürmeye gidip başka kadını katleden erkek tutuklandı
Eşini öldürmeye gidip başka kadını katleden erkek tutuklandı