HSK'den 948 hâkim ve savcı hakkında karar

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi yayımlandı. Kararname ile 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından adli ve idari yargıda görev yapan hakim ve savcılar için hazırlanan atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname, HSK Birinci Dairesi'nin eylül ve aralık ayları içinde almış olduğu çok sayıda atama kararını kapsıyor.

TOPLU ATAMA LİSTELERİ YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yer alan kararnamede, HSK Birinci Dairesi'nin 3 Eylül 2025'teki 1334 sayılı, 10 Eylül'deki 1381 sayılı, 3 Ekim'deki 1571 sayılı, 27 Kasım'daki 2029 sayılı ve 2 Aralık 2025'teki 2085 sayılı atama kararlarının listelerine yer verildiği belirtildi.

948 HÂKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Yayımlanan kararname ile birlikte toplu bir atama ve yer değişikliği gerçekleştirildi. Buna göre adli yargı kolunda 778, idari yargı kolunda ise 170 hakim ve savcının görev yeri değişikliğine gidildi. İki yargı kolu toplamında ise 948 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

