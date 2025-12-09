HSK CHP'nin Akın Gürlek başvurusunu reddetti

HSK CHP'nin Akın Gürlek başvurusunu reddetti
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütçe görüşmelerinde İBB operasyonları hakkında konuştu. Özel, CHP'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik yaptığı başvurunun HSK tarafından reddedildiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu’nda başlayan bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasını İBB’ye yönelik yürütülen operasyonlara getirerek hükümete yüklendi. İddianamede yer alan suçlamaların “temelsiz” olduğunu söyleyen Özel, “Bu kadar eşitsizliğin karşısında susulamaz” diyerek iktidarın tutumunu eleştirdi.

Özel, iddianamenin diline de dikkat çekerek, “Başsavcılık açıklamaları kısa, net olur, yargılamayı yönlendirmez. Bu metin o ilkeye tamamen aykırı. HSK’nin dönüp bu Başsavcıya bakması lazım” açıklamasında bulundu.

CHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusuCHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusu

Konuşmasında ETİ Maden tartışmalarına da değinen Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yaptıkları başvurunun reddedildiğini açıkladı. AKP sıralarına dönerek sesini yükselten Özel, “HSK’ye bugün yaptığımız başvuru değerlendirme dışı bırakıldı. Gün gelecek, herkes bağımsız yargı önünde hesap verecek” dedi.

CHP HSK'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Birgün'de yer alan habere göre; CHP’nin Gürlek hakkındaki şikâyet başvurusunun, “ETİ Maden Yönetim Kurulu üyeliği” ile ilgili olduğu belirtildi. Başvuruda, “Gürlek’in Cumhuriyet savcılığı göreviyle bağdaşmayan özel görev üstlendiğini” savunularak, hem adli hem idari soruşturma açılması talep edildi.

CHP dilekçesinde ayrıca, “Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle şikâyet edilenler hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın yürütülmesini ve yaptırım uygulanmasını vekâleten talep ederiz” ifadeleri yer aldı. CHP'nin başvurusuna 8 Aralık’ta yanıt geldi. CHP’nin talebi HSK tarafından reddedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
Siyaset
MHP mesajını bu sefer Meclis kürsüsünden verdi! Gizlik tanık ve tutukluluk uyarısı
MHP mesajını bu sefer Meclis kürsüsünden verdi! Gizlik tanık ve tutukluluk uyarısı
Armutcom'un erişim engeli kaldırıldı
Armutcom'un erişim engeli kaldırıldı