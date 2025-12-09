HSK CHP'nin Akın Gürlek başvurusunu reddetti

TBMM Genel Kurulu’nda başlayan bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasını İBB’ye yönelik yürütülen operasyonlara getirerek hükümete yüklendi. İddianamede yer alan suçlamaların “temelsiz” olduğunu söyleyen Özel, “Bu kadar eşitsizliğin karşısında susulamaz” diyerek iktidarın tutumunu eleştirdi.

Özel, iddianamenin diline de dikkat çekerek, “Başsavcılık açıklamaları kısa, net olur, yargılamayı yönlendirmez. Bu metin o ilkeye tamamen aykırı. HSK’nin dönüp bu Başsavcıya bakması lazım” açıklamasında bulundu.

CHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusu

Konuşmasında ETİ Maden tartışmalarına da değinen Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yaptıkları başvurunun reddedildiğini açıkladı. AKP sıralarına dönerek sesini yükselten Özel, “HSK’ye bugün yaptığımız başvuru değerlendirme dışı bırakıldı. Gün gelecek, herkes bağımsız yargı önünde hesap verecek” dedi.

CHP HSK'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Birgün'de yer alan habere göre; CHP’nin Gürlek hakkındaki şikâyet başvurusunun, “ETİ Maden Yönetim Kurulu üyeliği” ile ilgili olduğu belirtildi. Başvuruda, “Gürlek’in Cumhuriyet savcılığı göreviyle bağdaşmayan özel görev üstlendiğini” savunularak, hem adli hem idari soruşturma açılması talep edildi.

CHP dilekçesinde ayrıca, “Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle şikâyet edilenler hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın yürütülmesini ve yaptırım uygulanmasını vekâleten talep ederiz” ifadeleri yer aldı. CHP'nin başvurusuna 8 Aralık’ta yanıt geldi. CHP’nin talebi HSK tarafından reddedildi.