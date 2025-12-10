Hatay’da aileler arasında feci kavga: 1 ölü, jandarma dahil 6 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde iki aile arasında meydana gelen silahlı kavga, bir kişinin ölümü ve çok sayıda yaralanmayla sonuçlandı. İki aile üyeleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı ve bu anlaşmazlık şiddetli bir kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarafların bıçak da kullandığı kavgada yedi kişi yaralandı. Yaralılar arasında İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.A., A.K. ve Y.K. bulunuyordu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları bölgedeki hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 43 yaşındaki İ.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer altı yaralının tedavisi ise devam ediyor.

JANDARMA PERSONELİ DE YARALANDI

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, kavgayı ayırmak ve kontrol altına almak için müdahale etti. Bu sırada bir jandarma personelinin yüzüne taş isabet ettiği ve hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından mahallede güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili ayrıntılı soruşturma başlatıldı. Çatışmaya karışan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma yürütülüyor.