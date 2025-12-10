Hatay’da aileler arasında feci kavga: 1 ölü, jandarma dahil 6 yaralı

Hatay’da aileler arasında feci kavga: 1 ölü, jandarma dahil 6 yaralı
Yayınlanma:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. Olaya müdahale eden bir jandarma personeli de taş isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde iki aile arasında meydana gelen silahlı kavga, bir kişinin ölümü ve çok sayıda yaralanmayla sonuçlandı. İki aile üyeleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı ve bu anlaşmazlık şiddetli bir kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarafların bıçak da kullandığı kavgada yedi kişi yaralandı. Yaralılar arasında İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.A., A.K. ve Y.K. bulunuyordu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları bölgedeki hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 43 yaşındaki İ.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer altı yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Park yeri kavgası can aldı! Geçen hafta başlayan kavgaya bugün devam etmişlerPark yeri kavgası can aldı! Geçen hafta başlayan kavgaya bugün devam etmişler

JANDARMA PERSONELİ DE YARALANDI

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, kavgayı ayırmak ve kontrol altına almak için müdahale etti. Bu sırada bir jandarma personelinin yüzüne taş isabet ettiği ve hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Arazi kavgasında 13 yaşındaki kardeşini öldürdüArazi kavgasında 13 yaşındaki kardeşini öldürdü

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından mahallede güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili ayrıntılı soruşturma başlatıldı. Çatışmaya karışan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak:AA-DHA

