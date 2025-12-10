Eski asker ve polis 4 FETÖ firarisi yakalandı

Yayınlanma:
Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve firari durumda olan tamamı eski asker veya polis olan dört hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve firari durumdaki hükümlülerin yakalanması için bir çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda firari dört hükümlü yakalandı.

FETÖ öğrenci yapılanmasına operasyon: 6 tutuklamaFETÖ öğrenci yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama

YAKALANANLARIN TAMAMI ASKER VEYA POLİS

Yakalanan hükümlülerin kimlikleri ve cezaları şu şekilde açıklandı: FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl üçer ay hapis cezası bulunan eski polis memuru E.S. (44), eski komiser yardımcısı E.K. (50), eski üsteğmen S.A. (34) ile Ü.B. (53). Tüm hükümlülerin önceden güvenlik birimlerinde görev yapmış kişiler olduğu tespit edildi.

6 ilde FETÖ'nün şirketler yapılanmasına operasyon6 ilde FETÖ'nün şirketler yapılanmasına operasyon

HÜKÜMLÜLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonla yakalanan dört firari hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında başka şüphelilerle ilgili çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

