6 ilde FETÖ'nün şirketler yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanına ilişkin önemli bir çalışma yürütüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) kapsamlı incelemeleri ve uzun süren teknik-fiziki takip çalışmaları sonucunda, örgütün yurt dışından temin ettiği paraları yasa dışı yollarla transfer ettiği tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Delillere göre, şüpheliler yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden, hakkında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına finansal destek sağlıyordu. Bu faaliyetlerde bulunan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak, Ankara merkezli olmak üzere 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

