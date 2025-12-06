FETÖ öğrenci yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama

FETÖ öğrenci yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama
Yayınlanma:
Edirne merkezli beş ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik Edirne merkezli geniş bir operasyon düzenlendi. Operasyon, beş ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla iletişim tespitleri ve MASAK raporları doğrultusunda harekete geçti. Edirne merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören ve mezun olan kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

