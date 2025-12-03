Beş ilde FETÖ operasyonu! Trakya Üniversitesi'nden öğrenciler de gözaltında

Beş ilde FETÖ operasyonu! Trakya Üniversitesi'nden öğrenciler de gözaltında
Yayınlanma:
Edirne merkezli 5 ilde FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında Trakya Üniversitesi’nden öğrenciler de bulunuyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik bir soruşturma başlattı.

İletişim tespitleri ve MASAK raporu doğrultusunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin koordinasyonunda Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

37 ilde FETÖ operasyonu: 58 tutuklama37 ilde FETÖ operasyonu: 58 tutuklama

ÖĞRENCİLER DE VAR

Operasyonda, Trakya Üniversitesi’nin mevcut ve eski öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

