37 ilde FETÖ operasyonu: 58 tutuklama

37 ilde FETÖ operasyonu: 58 tutuklama
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftadır 37 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 121 kişiden 58'inin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ülke genelinde yürütülen operasyonların sonuçlarını bildirdi. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, son iki haftadır 37 ilde devam eden operasyonlarda 121 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde yürütüldü.

58 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüphelilerin; örgütün askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması ve adliye mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Ayrıca bu kişilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdüğü ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı tespit edildi.

Dilovası faciasında '1 günlük' sigorta skandalı! 12 işçi öldükleri gün kayıtlara girdiDilovası faciasında '1 günlük' sigorta skandalı! 12 işçi öldükleri gün kayıtlara girdi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 121 kişiden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan şüphelilerden 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Türkiye
Kontrolden çıkıp bariyeri aştı: Alt yola düşen araçtaki 3 kişi öldü
Kontrolden çıkıp bariyeri aştı: Alt yola düşen araçtaki 3 kişi öldü
Kapı kapı dolaşıp 'manda yoğurdu' tuzağı kurdu: O anlar kamerada
Kapı kapı dolaşıp 'manda yoğurdu' tuzağı kurdu: O anlar kamerada
Lapa lapa kar yağdı: 5 kent beyaza büründü
Lapa lapa kar yağdı: 5 kent beyaza büründü