37 ilde FETÖ operasyonu: 58 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ülke genelinde yürütülen operasyonların sonuçlarını bildirdi. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, son iki haftadır 37 ilde devam eden operasyonlarda 121 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde yürütüldü.

58 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüphelilerin; örgütün askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması ve adliye mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Ayrıca bu kişilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdüğü ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı tespit edildi.

Dilovası faciasında '1 günlük' sigorta skandalı! 12 işçi öldükleri gün kayıtlara girdi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 121 kişiden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan şüphelilerden 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.