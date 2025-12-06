Süreci eleştiren polisin açığa alınmasına CHP'den ilk tepki

Süreci eleştiren polisin açığa alınmasına CHP'den ilk tepki
Yayınlanma:
CHP'li Murat Bakan, çözüm sürecine eleştirisi nedeniyle açığa alınan polis memurunun durumuna tepki göstererek, "Bu kadar hızlı yaptırım, siyasal bir refleksi çağrıştırıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Eskişehir'de görevli bir polis memurunun açığa alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu polis memuru, sosyal medyada yayılan ve çözüm sürecine eleştirel görüşler içeren bir video nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.

BAKAN: "ELEŞTİRİNİN DEVLET ELİYLE BASTIRILMASIDIR"

Konuya dair değerlendirmede bulunan Bakan, "Sorun disiplin işlemi değil; eleştirinin devlet eliyle bastırılmasıdır" ifadesini kullandı.

"SİYASAL BİR REFLEKS"

CHP'li Bakan, sürecin işleyişini eleştirerek şöyle konuştu:

“Eskişehir’de görevli bir polis memuru, Abdullah Öcalan ve yürütülen sürece dair eleştirel görüşlerini içeren bir video nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Sorun disiplin işlemi değil; eleştirinin devlet eliyle bastırılmasıdır. Bu kadar hızlı ve ölçüsüz yaptırım, idari tarafsızlıktan çok siyasal bir refleksi çağrıştırıyor.

Sayın Bakan, “toplumsal mutabakat” iddiasındaysanız, farklı fikirlere ve haklı hassasiyetlere tahammül göstermelisiniz. Konuşanı cezalandırma yaklaşımı toplumsal rıza üretmez; güveni zedeler.”

Oğluyla itişen 6 yaşındaki çocuğa müdahale etti: Polis memuru açığa alındıOğluyla itişen 6 yaşındaki çocuğa müdahale etti: Polis memuru açığa alındı

‘BAKANLIK GEREKÇELERİ AÇIKLAMALI’

Bu polis memurunun tepkisi, terör gerçeğiyle yaşamış bir toplumun evlatlarının hassasiyetidir. Bu, cezalandırılacak değil, anlaşılması gereken bir reflekstir.

Gerçek toplumsal mutabakat dinleyerek ve anlayarak kurulur, susturarak ve ötekileştirerek değil.

İçişleri Bakanlığı “derhal” başlattığı incelemenin detaylarını ve polis memurunun hangi gerekçeyle görevden uzaklaştırdığını açıklamalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

