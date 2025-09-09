Oğluyla itişen 6 yaşındaki çocuğa müdahale etti: Polis memuru açığa alındı

Oğluyla itişen 6 yaşındaki çocuğa müdahale etti: Polis memuru açığa alındı
Yayınlanma:
Elazığ'da parkta oyun oynayan oğlu ile itişen çocuğa fiziksel müdahalede bulunan polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan Işık Parkı'nda meydana gelen olayda, parkta oyun oynayan 6 yaşında iki çocuk arasında itişme çıktı.

Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan Işık Parkı’nda meydana gelen olayda, parkta oyun oynayan 6 yaşında iki çocuk arasında itişme çıktı.

İddialara göre, çocuklardan birinin babası olan polis memuru diğer çocuğa müdahalede bulundu.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tepkiler üzerine Elazığ Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı, polis memurunun ise görevinden uzaklaştırıldığı duyurdu.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

“İlimiz Abdullahpaşa Mahallesi Işık Parkı’nda meydana gelen bir olayla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayda, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine derhal işlem başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Olaya karışan polis memuru görevinden uzaklaştırılmış olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır”

ogluyla-tartisan-cocuga-fiziksel-mudahal-904368-268662-1-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

