New York borsasında karışık seyir

New York borsaları, Fed'in faiz kararı öncesinde karışık bir seyirle kapandı. Dow Jones ve S&P 500 düşüş kaydederken, Nasdaq hafif yükseliş gösterdi. Nvidia hisseleri Çin'le ilgili haberlerle inişli çıkışlı bir gün geçirdi.

New York borsaları, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son para politikası kararını açıklayacağı haftada karışık bir seyir izledi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38'lik düşüşle 47.560,29 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 hafif bir kayıpla 6.840,51 puana indi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,13'lük artışla 23.576,49 puana yükselerek olumlu kapandı.

YATIRIMCILAR FED KARARINI BEKLİYOR

Piyasalarda hakim olan karışık havanın ardında, Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı ve ekonomi projeksiyonlarına yönelik belirsizlikler yatıyor. Analistler, bankanın faiz indirimine gideceği beklentisinin güçlü olduğunu ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın temkinli bir dil kullanabileceği endişesinin risk algısını artırdığını belirtti.

TRUMP'DAN FED BAŞKANI İÇİN FAİZ KRİTERİ

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının derhal düşürülmesini desteklemenin yeni Fed başkanı için bir kriter olup olmadığı sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Trump'ın bu açıklaması, Fed'in siyasi bağımsızlığına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

NVIDIA HİSSELERİ HABERLERLE SALLANDI

Teknoloji hisselerinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Başkan Trump'ın Nvidia'nın "H200" yapay zeka çiplerinin Çin'e satışına izin verileceğini açıklamasının ardından yükselişe geçen Nvidia hisseleri, Çin'in bu çipleri satın almayı kısıtlayacağına dair çıkan haberlerle kazançlarını geri verdi ve günü hafif düşüşle kapattı. AMD ve Intel hisseleri ise hafif değer kazandı.

JPMORGAN GİDER TAHMİNİYLE DÜŞTÜ

Finans sektöründe ise JPMorganChase'in hisseleri, şirketin finans direktörü Marianne Lake'in gelecek yıl için beklenenden yüksek bir gider tahmini yapmasının ardından yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Bu durum, finansal hisselere olan genel ihtiyatlı yaklaşımı pekiştirdi.

İSTİHDAM VE İŞ İLANI VERİLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Makroekonomik verilerde, ABD'deki özel sektör istihdamının son dört haftada haftalık ortalama 4.750 kişi arttığı açıklandı. Ayrıca, ekim ayı JOLTS açık iş pozisyonları verisi 7 milyon 670 binle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek işgücü piyasasındaki gücün devam ettiğini gösterdi.

