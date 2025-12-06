Fed'in faiz indireceği beklentisi piyasaları yükseltti

New York borsası, haftanın son işlem gününü Fed'in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte yükselişle tamamladı. Yatırımcılar, gelecek haftaki politika toplantısı öncesinde açıklanan enflasyon ve tüketici güveni verilerini değerlendirdi.

ENDEKSLER YÜKSELİŞLE KAPANDI

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artarak 47.954,99 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,19'luk artışla 6.870,40 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,31 yükselişle 23.578,13 puana çıktı.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ KARŞILADI

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Fed'in öncelikli enflasyon göstergesi olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,8 arttı. Yıllık artış, piyasa tahminlerinin (yüzde 2,9) hafif altında gerçekleşti.

TÜKETİCİ GÜVENİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi, aralıkta 53,3 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde geldi. Bu, endekste beş ay sonraki ilk artış oldu. Tüketicilerin kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise düşüş gösterdi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ YÜZDE 87

Bu verilerin ardından, Fed'in 9-10 Aralık'taki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı, para piyasalarında yüzde 87 olarak fiyatlandı. Beklentiler, merkez bankasının gevşek para politikasına yöneleceği yönünde.

NETFLİX'İN DEV SATIN ALMA ANLAŞMASI

Kurumsal tarafta, Netflix'in Warner Bros. Discovery'nin film-TV stüdyoları ve yayın platformlarını satın almak için anlaşmaya vardığı açıklandı. Anlaşmanın toplam şirket değeri 82,7 milyar dolar olarak belirlendi. Haberin ardından Netflix hisseleri yüzde 2,9 düşerken, Warner Bros. Discovery hisseleri yüzde 6,3 yükseldi.