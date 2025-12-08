Park yeri kavgası can aldı! Geçen hafta başlayan kavgaya bugün devam etmişler

Zeytinburnu'nda 2 grup arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Sedat Arıkan hayatını kaybederken ağabeyi Sinan Arıkan ise yaralandı. Öte yandan olay nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz Cuma günü Sedat Arıkan ile Nadir K. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

GEÇEN CUMA BAŞLAYAN KAVGA BUGÜN ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Kavgaya dönüşen olay çevredeki esnafların araya girmesiyle son buldu. Bugün 2 taraf arasında tekrar çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya Sedat Arıkan'ın ağabeyi Sinan Arıkan ve Nadir K.'nin yakını İbrahim K.'de dahil oldu.

ABİ KARDEŞ AĞIR YARALANDI

Olayda Nadir K. belinden çıkardığı silahla Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada ağır yaralandığı belirlenen Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Ağır yaralanan Sedat Arıkan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Arıkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karışan Nadir K. ve yakını İbrahim K. gözaltına alındı. Yaşanan silahlı kavga anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"PARK YERİ YÜZÜNDEN"

Kavganın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Burak Ereyatan, "İlk olay Cuma günü saat 17.00 gibi oldu. Olay park yüzünden meydana geldi. Ölen kardeşimiz neden oraya park ediyorsun davası yaptı. Sudan sebeplerden dolayı kaynaklanan olaylar. Bugün de saat 15.00 gibi Sedat'ın ağabeyini alıp diğer dükkandaki arkadaşları darbetmesi sonucu olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

"SİLAHI GÖRÜNCE GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM"

Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Solmaz ise, "Kavga ettiklerini gördüm ben. Kavgayı ayırmaya gidiyordum. O sırada arkadan Nadir ağabey geldi, elinde silahla. Silahı görünce geri çekilmek zorunda kaldım. Esnaflar girdi araya ayırmaya çalıştı. Silahla vurmaya çalıştı. Bir kişiyi bacağından vururken gördüm. O sırada ben arkamı döndüğümde Sedat ağabey de vefat etti galiba orada. Üzgünüz, böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz. Zeytinburnu gibi bir yere yakışan şeyler değil bunlar. Gereksiz yere bir can gitti. Esnaf geldi, nadir ağabeyi gelir çekip elinden silahını aldılar. Ondan sonra polis ve ambulans geldi. Alıp götürdüler, sonra başka bir ambulans geldi öbür yaralıyı götürdü" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

